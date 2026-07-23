سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران نسبت به هرگونه کوتاهی در مقابله با آفت مگس مدیترانه‌ای هشدار داد و گفت: در صورت غفلت در مبارزه با این آفت، علاوه بر باغداران، بخش بزرگی از اقتصاد کشور نیز لطمه خواهد خورد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، اسدالله تیموری یانسری با اشاره به نقش پررنگ استان‌های شمالی در تولید میوه و محصولات باغی مورد نیاز کشور، هرگونه آسیب گسترده به روند تولید میوه در این استان‌ها را لطمه‌ای بزرگ در اقتصاد و امنیت غذایی کشور خواند و گفت: تنها در استان مازندران سالانه ۳.۳ میلیون تن مرکبات تولید می‌شود که لازم است با برنامه ریزی و اقدامات گسترده و جامع در برابر انواع آسیب‌ها و آفات به ویژه مگس مدیترانه‌ای محافظت شوند.

وی با بیان اینکه هرگونه غفلت در مدیریت این آفت، علاوه بر خسارت به باغداران، بخش بزرگی از اقتصاد کشاورزی کشور را نیز با چالش جدی مواجه خواهد کرد، افزود: اگرچه باغداران مهمترین نقش را در مقابله با این آفت بر عهده دارند، اما لازم است همه دستگاه‌های ذیربط در این زمینه پشتیبان باغداران و کشاورزان باشند و در زمینه‌های مختلفی مانند تامین سم و آفت کش، تله و سایر ملزومات و تجهیزات به باغداران کمک کنند.

تیموری تصریح کرد: حدود ۴۵ درصد سموم مصرفی در سه استان شمالی کشور برای کنترل مگس مدیترانه‌ای استفاده می‌شود و مجموع هزینه‌های ناشی از خسارت و مبارزه با این آفت، بیش از ۳۵ درصد هزینه‌های تولید در بخش مرکبات را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه تقریبا همه میوه‌ها و محصولات باغی و جالیزی در معرض آسیب مگس مدیترانه‌ای قرار دارند، اظهار داشت: بیش از ۳۰۰ محصول در معرض این آفت قرار دارند و از آنجایی که به دلیل شرایط آب و هوایی مازندران، این مگس در تمام طول سال قابلیت فعالیت دارد، لازم است که مقابله با آن نیز گسترده و مستمر باشد.