مستند «حدیث بندگی» و فیلم‌های «سوءظن» و «تفنگ به دست»، از شبکه‌های قرآن و معارف و نمایش پخش می‌شود.

«حدیث بندگی، «سوءظن» و «تفنگ به دست»، از قاب تلویزیون

«حدیث بندگی، «سوءظن» و «تفنگ به دست»، از قاب تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «حدیث بندگی»، با نگاهی به سیره علمی و اخلاقی آیت‌الله «عبدالکریم حق‌شناس»، همزمان با سالگرد وفات این عالم ربانی، جمعه ۲ مرداد ساعت ۸:۱۵ از شبکه قرآن و معارف پخش می‌شود.

آیت الله عبدالکریم حق شناس در سال ۱۲۹۸ شمسی در خانواده‌ای متدین در تهران متولد شد و از ایام نوجوانی در محضر درس بزرگانی، چون آیت‌الله سید علی حائری (معروف به سید علی مفسر) و حکیم بزرگ میرزای تنکابنی و شیخ محمدحسین زاهد حضور یافت.

وی سپس برای ادامه تحصیل به شهر قم هجرت کرد و در آنجا از محضر بزرگانی، چون آیت‌الله العظمی بروجردی، آیت‌الله سیدمحمدتقی خوانساری و آیت‌الله بهجت در رشته فقه و اصول و از درس امام خمینی (ره) در رشته فلسفه بهره وافر برد.

این عالم ربانی، پس از کسب مقام اجتهاد بنا به توصیه آیت‌الله العظمی بروجردی به تهران بازگشت و در برخی مدارس علمیه و حوزه‌های فقهی و اصولی تهران به تدریس پرداخت. آیت الله عبدالکریم حق شناس در اوایل مردادماه سال ۱۳۸۶ به دیار باقی شتافت.

فیلم سینمایی «سوءظن» به کارگردانی کاظم معصومی و تهیه کنندگی فاضل معصومی، امشب ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

.در این فیلم خواهیم دید: چند مرد مسلح قصد ربودن بازپرس سهرابی را دارند که به اشتباه وارد خانه همسایه می‌شوند و آنها را تهدید می‌کنند که به او کمک کنند، اما ...

ابوالفضل پورعرب، مهناز افضلی، محبوبه بیات و پرویز بزرگی در فیلم سینمایی «سوءظن» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «تفنگ به دست» به نویسندگی بن کالینز و لوک پیوتروسکی و به کارگردانی نیک رولند محصول ۲۰۲۵، دیگر فیلمی است که شبکه نمایش امشب ساعت ۲۳:۰۰ پخش می کند.

این فیلم بر اساس رمانی به همین نام نوشته جردن هارپر ساخته شده است. داستان فیلم در مورد مردی به نام نیت کسی که در دوران حبس وارد باند مافیای خطرناکی شده و دشمنان بسیاری را برای خود دست و پا کرده است. با این حال پس از آزادی تصمیم می‌گیرد تا زندگی تیره و تاریک خود را پشت سر گذاشته و شروع جدیدی را رقم بزند و در این بین نیز مجبور می‌شود تا با دختر ۱۱ ساله خود به نام پالی روزهایش را سپری نماید. دختری که جنبه متفاوتی از زندگی را برای نیت رقم زده و او می‌بایست در کنار مراقبت از وی، با وقایع خطرناکی به مقابله بپردازد.

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان آنا سوفیا هجر، جیمی برنادت، گلدی تام، تارون اگرتون و کیکو سانچس را نام برد.