به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان گراش گفت: گزارشی مبنی بر تصادف خودرو سواری۴۰۵ با پژو پارس در کیلومتر ۵ جاده گراش_لارستان به هلال‌احمر اعلام شد.

محمد شکاری افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد:این حادثه یک مصدوم مرد ۳۸ ساله به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی، ایمن‌سازی صحنه حادثه و انجام اقدامات اولیه، مصدوم را برای ادامه مراحل درمانی به عوامل اورژانس تحویل و به بیمارستان امیرالمومنین علی علیه السلام شهرستان گراش منتقل شد.