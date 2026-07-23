پخش زنده
امروز: -
تصادف خودرو سواری۴۰۵ با پژو پارس در جاده گراش _لارستان یک مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان گراش گفت: گزارشی مبنی بر تصادف خودرو سواری۴۰۵ با پژو پارس در کیلومتر ۵ جاده گراش_لارستان به هلالاحمر اعلام شد.
محمد شکاری افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.
او ادامه داد:این حادثه یک مصدوم مرد ۳۸ ساله به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی، ایمنسازی صحنه حادثه و انجام اقدامات اولیه، مصدوم را برای ادامه مراحل درمانی به عوامل اورژانس تحویل و به بیمارستان امیرالمومنین علی علیه السلام شهرستان گراش منتقل شد.