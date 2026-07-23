به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عبدال دیانتی‌نسب، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از بهره‌برداری رسمی سامانه برق خورشیدی در پاسگاه محیط‌بانی خفر خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این سامانه، روشنایی این پاسگاه در ضلع شمالی منطقه حفاظت‌شده و پارک ملی دنا از طریق انرژی پاک تأمین می‌شود.

دیانتی‌نسب افزود: حفاظت محیط زیست علاوه بر صیانت از عرصه‌های طبیعی، وظیفه عمل به مسئولیت‌های زیست‌محیطی را در درون مجموعه خود نیز بر عهده دارد و این موضوع در برنامه‌های اجرایی استان مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: محیط زیست باید در استفاده از فناوری‌های سازگار با طبیعت پیشگام باشد و توسعه پایدار در مناطق تحت مدیریت بدون بهره‌گیری از انرژی‌های نوین امکان‌پذیر نیست.

دیانتی‌نسب اضافه کرد: بهره‌برداری از این سامانه موجب حذف آلودگی‌های ناشی از حمل و مصرف سوخت در این منطقه شده و هزینه‌های مرتبط با این بخش را نیز کاهش داده است.