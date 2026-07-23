در ۱۴۴مین شب تجمعات مردمی، شهر قزوین شاهد حضوری خیره‌کننده بود. مردم در کنار برنامه‌های مذهبی و فرهنگی، بار دیگر بر پیوند ناگسستنی خود با نظام و آرمان‌های انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در شب‌ ۱۴۴ هم، خیابان‌های قزوین از حضور فرزندان انقلاب خالی نبود! مردم قزوین در یک اجتماع باشکوه و شبانه، بار دیگر ثابت کردند که تا لحظه پیروزی نهایی، ذره‌ای از مسیر انقلاب عقب نمی‌نشینند. با حضور پرشور مردمی و فضای معنوی حاکم بر برنامه‌های فرهنگی، قزوین بار دیگر نشان داد که ستون استواری نظام و آرمان‌های بزرگ اسلامی است.