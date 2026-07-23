به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در پی انتشار تصاویر مربوط به جنین رها شده در یکی از معابر مهدیشهر ، رئیس دادگستری شهرستان مهدیشهر از تشکیل پرونده قضایی و آغاز فوری تحقیقات خبر داد و گفت: ابعاد مختلف این پرونده از جنبه‌های قضایی، انتظامی و پزشکی قانونی با دقت در حال بررسی است و شهروندان از هرگونه گمانه‌زنی و انتشار اخبار تأییدنشده خودداری کنند.

سید شهاب‌الدین باقریان موحد افزود: با دستور قضایی خانمی که جنین را حمل می‌کرد شناسایی و دستورات لازم برای مراجع انتظامی و پزشکی قانونی صادر شده تا علت و چگونگی وقوع این بزه احتمالی به صورت دقیق مشخص شود.

رئیس دادگستری شهرستان مهدیشهر با تأکید بر اینکه تحقیقات همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: نتایج بررسی‌های تخصصی پزشکی قانونی و تحقیقات ضابطان، مبنای تصمیم‌گیری قضایی در این پرونده خواهد بود و پس از تکمیل تحقیقات، اطلاع‌رسانی لازم در چارچوب قانون انجام می‌شود.

باقریان موحد از شهروندان خواست از انتشار اخبار تأییدنشده و دامن زدن به شایعات خودداری کنندو تصریح کرد : دستگاه قضایی با جدیت در حال پیگیری این پرونده است؛ و با مرتکبان مطابق قانون، قاطعانه و عبرت‌آموز برخورد خواهد شد.