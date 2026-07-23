پخش زنده
امروز: -
رئیس دادگستری مهدیشهر از تشکیل پرونده قضایی درباره جنین رها شده در یکی از معابر شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در پی انتشار تصاویر مربوط به جنین رها شده در یکی از معابر مهدیشهر ، رئیس دادگستری شهرستان مهدیشهر از تشکیل پرونده قضایی و آغاز فوری تحقیقات خبر داد و گفت: ابعاد مختلف این پرونده از جنبههای قضایی، انتظامی و پزشکی قانونی با دقت در حال بررسی است و شهروندان از هرگونه گمانهزنی و انتشار اخبار تأییدنشده خودداری کنند.
سید شهابالدین باقریان موحد افزود: با دستور قضایی خانمی که جنین را حمل میکرد شناسایی و دستورات لازم برای مراجع انتظامی و پزشکی قانونی صادر شده تا علت و چگونگی وقوع این بزه احتمالی به صورت دقیق مشخص شود.
رئیس دادگستری شهرستان مهدیشهر با تأکید بر اینکه تحقیقات همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: نتایج بررسیهای تخصصی پزشکی قانونی و تحقیقات ضابطان، مبنای تصمیمگیری قضایی در این پرونده خواهد بود و پس از تکمیل تحقیقات، اطلاعرسانی لازم در چارچوب قانون انجام میشود.
باقریان موحد از شهروندان خواست از انتشار اخبار تأییدنشده و دامن زدن به شایعات خودداری کنندو تصریح کرد : دستگاه قضایی با جدیت در حال پیگیری این پرونده است؛ و با مرتکبان مطابق قانون، قاطعانه و عبرتآموز برخورد خواهد شد.