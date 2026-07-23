به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ معاون توسعۀ کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه احتماعی در بازدید از چند واحد تولیدی در بوشهر به خبرنگار صداوسیما گفت: بوشهر زیر بمباران است ولی در کنار این که تولید در حال ادامه است، طرح‌های توسعه‌ای نیز انجام می‌شود که به‌خوبی نشان می‌دهد با همه سختی‌ها مسیر در این استان رو به جلو است و می‌تواند یک الگوی خوب برای کشور باشد.

سید مالک حسینی افزود: انسجام خوب صنایع و حوزه زیرساختی و مشارکت پیوستۀ مدیران دلیل این کار بزرگ در استان بوشهر است. حتی تأمین برق برای صنعت در استان بوشهر نیز کمترین مشکل را دارد که امیدواریم با این برنامه‌ریزی و اجرا، چرخ تولید و چرخ کشور بچرخد.

ابلاغ ۵۲ هزار میلیارد تومان منابع تسهیلات اشتغال خرد

معاون توسعۀ کارآفرینی و اشتغال وزارت کار هم‌چنین به خبرنگار صداوسیما گفت: هفته گذشته منابع تسهیلات خرد اشتغال را ابلاغ کردیم که ۵۲ هزار ملیارد تومان به استان‌ها ابلاغ شد.

سید مالک حسینی افزود: با این ابلاغ، بیش از ۴ ماه نسبت به سال گذشته جلو افتادیم که در جذب هم بسیار کمک می‌کند.

او اضافه کرد: فرآیند ۸۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز انجام شده و به‌زودی ابلاغ خواهد شد.

حسینی ادامه داد: تلاش داریم که به استان‌هایی که آسیب بیشتری در شرایط جنگ داشتند، سهم ملی بیشتری در تسهیلات نسبت به سال گذشته نصیبشان شود.

معاون وزیر کار بیان کرد: در ابلاغ اخیر، سهم استانی برای استان بوشهر بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته و امیدواریم در سهم ملی نیز بخش مهمی به استان‌های درگیر جنگ به‌ویژه برای واحد‌هایی که ریزش نیرو داشتند، داده شود.

حسینی هم‌چنین گفت: از ۵۲ میلیارد ابلاغی، با آماری که امروز داریم، کارسازی بیش از ۸ هزار میلیارد تومان آن برای ۴۳ هزار پرونده انجام شده است.

او گفت: امسال از نظر جذب، سال متفاوتی رقم خورده و برای کسب‌وکار‌های کوچک سال خوبی خواهد بود.