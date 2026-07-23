

لویه و بویراحمد ، سرهنگ حسن دانایار، رئیس پلیس راه استان با اشاره به اجرای طرح برخورد با خودروهای بدون پلاک و پلاک مخدوش در محورهای مواصلاتی استان، گفت: این طرح از ۲۹ تا ۳۱ تیرماه اجرا شد و در جریان آن ۴۵ دستگاه خودرو متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی سرهنگ دانایار افزود: در مدت اجرای این طرح، علاوه بر توقیف خودروهای متخلف، ۲۴۱ مورد اعمال قانون نیز صورت گرفت و مأموران پلیس راه با تخلفات مرتبط با پلاک خودروها در سطح محورهای استان برخورد کردند.

رئیس پلیس راه استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر تداوم اجرای این طرح ادامه داد: برخورد با خودروهای بدون پلاک و پلاک مخدوش با جدیت و بدون اغماض ادامه دارد و رانندگان متخلف برابر قانون به مراجع قضایی معرفی می شود.

دانایار گفت: رانندگان این دسته از خودروها از عوامل اصلی ایجاد ناامنی در معابر استان هستند و پلیس راه در راستای احقاق حقوق عامه مردم، از هیچ اقدام قانونی برای مقابله با این تخلفات چشم‌پوشی نخواهد کرد.