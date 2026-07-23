به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن هانی زاده در برنامه گفت‌و‌گو ویژه خبری شبکه خوزستان با اشاره به اینکه چند روز پس از حملات اخیر متجاوزان آمریکایی به خاک کشورمان هنوز نتوانسته‌اند به اهداف شومشان برسند، ادامه داد: از مهمترین علت‌های شکست ارتش تروریستی آمریکا اقندار نیرو‌های مسلح و حضور شجاعانه ملت ایران در عرصه دفاع از میهن اسلامی است.

وی با بیان اینکه ۳۰ کشور در دنیا آمریکا را در حملات به خاک ایران همراهی می‌کنند، ادامه داد: این کشور‌ها اغلب از دولت‌های عضو ناتو و برخی کشور‌های منطقه می‌باشند و آمریکا به تنهایی مدیریت جنگ را ندارد و این حملات یک جنگ جهانی است.

کارشناس مسائل بین المللی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه تحت تاثیر تهدیدات ایالات متحده آمریکا قرار نمی‌گیرد و دولت متجاوز آمریکا در حمله به ایران هیچ گونه راهبرد مشخصی ندارد و با شکست مواجه شده است.