به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم رونمایی از کتاب «مِنَ الحسین» شامل گزیده فرهنگ جامع سخنان امام حسین (علیه السلام) در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.

این اثر با دسته‌بندی منسجم و دقیق نامه‌ها، خطبه‌ها، احادیث اخلاقی، احکام و حتی اشعار حضرت سیدالشهداء، دریچه‌ای رو به تفکر و سبک زندگی ایشان باز می‌کند. موضوع اصلی کتاب، جمع‌آوری سخنان و بیانات امام حسین (علیه السلام) از دوران کودکی تا آخرین لحظات زندگی ایشان است.

کتاب «مِنَ الحسین» نوشته آقایان محمود شریفی، سید محمود مدنی، محمود احمدیان و سید حسین سجادی‌تبار در ۳۶۴ صفحه توسط انتشارات کتاب جمکران روانه بازار نشر شده است.

