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در مراسمی با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه از کتاب «مِنَ الحسین» شامل گزیده فرهنگ جامع سخنان امام حسین (علیه السلام) در مسجد مقدس جمکران رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم رونمایی از کتاب «مِنَ الحسین» شامل گزیده فرهنگ جامع سخنان امام حسین (علیه السلام) در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.
این اثر با دستهبندی منسجم و دقیق نامهها، خطبهها، احادیث اخلاقی، احکام و حتی اشعار حضرت سیدالشهداء، دریچهای رو به تفکر و سبک زندگی ایشان باز میکند. موضوع اصلی کتاب، جمعآوری سخنان و بیانات امام حسین (علیه السلام) از دوران کودکی تا آخرین لحظات زندگی ایشان است.
کتاب «مِنَ الحسین» نوشته آقایان محمود شریفی، سید محمود مدنی، محمود احمدیان و سید حسین سجادیتبار در ۳۶۴ صفحه توسط انتشارات کتاب جمکران روانه بازار نشر شده است.