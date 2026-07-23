لغو شکایت پرونده اعتیادآور بودن سکوی مجازی متا
پروندهای حقوقی که میتوانست استانداردهای طراحی شبکههای اجتماعی را در جهان تغییر دهد، در اقدامی غافلگیرکننده و بدون دریافت هیچگونه غرامتی از سوی شرکت «متا»، متوقف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
به گزارش تککرانچ، شکایت علیه شرکت متا که توسط نوجوانی از فلوریدا با نام اختصاری «آر.کی.سی» مطرح شده بود، در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۵ به طور کامل پس گرفته شد. شاکی در این پرونده مدعی بود که شرکتهای بزرگ فناوری از طریق طراحی ویژگیهایی نظیر «اسکرول بینهایت» و «اعلانهای مداوم»، محیطی را ایجاد کردهاند که منجر به وابستگی شدید کاربران، بهویژه نوجوانان، به این پلتفرمها میشود.
این پرونده در ابتدا شرکتهای متعددی را هدف قرار داده بود، اما پس از توافق و کنار رفتن سایرین، تنها شرکت متا در لیست طرفهای دعوا باقی مانده بود. پیش از این، پلتفرمهایی مانند تیکتاک و یوتیوب با شاکی به توافق رسیده بودند و اسنپ نیز در مسیر حلوفصل پرونده گام برداشته بود.
پایان این پرونده بدون نتیجه قطعی، یک فرصت برای متا بود، چرا که حکم احتمالی دادگاه میتوانست نحوه طراحی قابلیتهای تعاملی در تمام شبکههای اجتماعی را تغییر دهد. با این حال، متا در سالهای اخیر با چالشهای حقوقی متعددی روبهرو بوده است؛ از جمله پرداخت جریمه ۳۷۵ میلیون دلاری در نیومکزیکو و شکست در پروندهای دیگر در لسآنجلس در کنار گوگل.
شرکت متا در واکنش به این دست اقدامات، همچنان بر این باور است که در برابر شکایتهایی که از نظر آنها بیاساس است، از خود دفاع خواهد کرد.