به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس بخش تحقیقات جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر گفت: استان بوشهر با وجود همجواری با خلیج‌فارس، با تنگنا‌های شدید آبی مواجه است؛ به گونه‌ای که بیش از ۸۰ درصد آب آشامیدنی استان از منابع خارج از استان تأمین می‌شود و دشت‌های حاصلخیز آن به دلیل برداشت‌های بی‌رویه، در وضعیت ممنوعه و بحرانی قرار دارند.

غلامرضا راهی ادامه داد: اقلیم گرم و خشک، نرخ بالای تبخیر و کاهش نزولات جوی از جمله عواملی است که این استان را در آستانه یک بحران تمام‌عیار قرار داده‌است.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های آب‌شیرین‌کن‌ها و منابع غیرمتعارف، اجرای آبیاری نوین، اصلاح الگوی کشت و کاهش هدررفت در شبکه‌های توزیع، ارکان اصلی برنامه عملیاتی در استان بوشهر است.