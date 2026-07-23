مدیر عامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز گفت:بخش مهمی از مشکلات ترافیکی و ۷۰ درصد تصادفات درون‌شهری ریشه در عامل انسانی دارد و آموزش و فرهنگ‌سازی می‌تواند در کاهش آن نقش موثری ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،اولین کارگاه از سلسله کارگاه‌های رقابت‌محور کارتون موضوعی ترافیکاتور با ابتکار سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز در سازمان ترافیک برگزار شد رویدادی که هدف اصلی آن بهره‌گیری از زبان هنر برای آموزش، فرهنگ‌سازی ترافیکی و انتقال پیام‌های شهروندی در حوزه رفتار‌های صحیح رانندگی و استفاده از معابر شهری است.

محبوب عبدالله‌پور مدیر عامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز در این کارگاه با بیان اینکه مسائل ترافیکی شهر تبریز همچنان از چالش‌های جدی مدیریت شهری به شمار می‌رود گفت: ظرفیت معابر شهر برای حدود ۳۵۰ هزار خودرو طراحی شده است، اما بیش از یک میلیون خودرو در تبریز وجود دارد و از همین‌رو بخش مهمی از مشکلات ترافیکی و ۷۰ درصد تصادفات درون‌شهری ریشه در عامل انسانی دارد و آموزش و فرهنگ‌سازی می‌تواند در کاهش آن نقش موثری ایفا کند.

وی افزود: بدون فرهنگ سازی دستیابی به اهداف سازمانی میسر نخواهد شد.

عبدالله‌پور تصریح کرد: با ورود کارتونیست‌های تبریز به امر فرهنگ سازی امیدواریم در آینده نزدیک شاهد کاهش بخشی از مشکلات ترافیکی باشیم.

مهدی حافظ‌زاده مدیر کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تبریز در حاشیه معرفی این رویداد ضمن تاکید بر نقش تعیین‌کننده رسانه در طرح های نوین شهری، اهمیت هم‌افزایی میان رسانه‌ها و مدیریت شهری را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: تاثیرگذاری رسانه و همراهی هنرمندان نقش تعیین‌کننده‌ای در تبیین مسائل شهری دارد و بدون این همراهی بسیاری از طرح‌های نوین به نتیجه نمی‌رسد.

وی با یادآوری تجربه موفق حذف نمک‌پاشی و جایگزین سازی محلول پاشی در تبریز گفت: در اجرای سیستم محلول‌پاشی برای نخستین‌بار در ایران این همراهی رسانه‌ها بود که به تعمیق فرهنگ استفاده از این روش کمک کرد و منجر به کاهش چالش‌های زیست‌محیطی شد اکنون نیز انتظار می‌رود در حوزه ترافیک، رسانه‌ها و کارتونیست‌ها همان نقش کلیدی را ایفا کنند.

حافظ زاده ضمن اشاره به سهم قابل توجه عامل انسانی در بروز معضلات ترافیکی ابراز کرد: تلاش داریم از ابزار تاثیرگذار کاریکاتور برای کاهش خطا‌ها و بهبود رفتار‌های شهروندی استفاده کنیم. آثار تولیدی این کارگاه پس از داوری علاوه بر دریافت جوایز ارزنده در بیلبورد‌های شهری اکران خواهند شد تا پیام‌های آموزشی مستقیماً در معرض دید شهروندان قرار گیرد.

فرهاد رحیمی قراملکی دبیر رویداد و رئیس کمیته داوران گفت:موضوع نخستین کارگاه ترافیکاتور پارک دوبله و رفتار ترافیکی رانندگان تعیین شده است؛ موضوعی که به‌ گفته وی از مهمترین عوامل ایجاد گره‌های ترافیکی، کاهش ایمنی و تضییع حقوق شهروندان در شهرهاست.

گفتنی است در ساختار اجرایی این رویداد فرهاد رحیمی قراملکی به‌ عنوان دبیر رویداد و رئیس کمیته داوران، عبدالمجید غیبی به‌ عنوان راهبر کارگاه اول، داود پناهی‌مقدم به‌ عنوان دبیر اجرایی و غلامرضا قربانیان به‌ عنوان داور نخستین کارگاه معرفی شده‌اند.

برای برگزیدگان این کارگاه نیز جوایزی در نظر گرفته شده است به‌ طوری‌که نفر اول ۵ میلیون تومان، نفر دوم ۳ میلیون تومان و نفر سوم ۲ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

برگزارکنندگان این طرح آن را بخشی از رویکرد تازه مدیریت شهری تبریز در مواجهه با مشکلات ترافیکی می‌دانند رویکردی که به‌ جای اتکای صرف بر کنترل و برخورد می‌کوشد از ظرفیت هنر، نقد اجتماعی و مشارکت هنرمندان برای ارتقای فرهنگ ترافیکی شهروندان بهره گیرد.