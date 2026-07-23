چهل‌ویکمین دوره شب شعر ملی عاشورا با محوریت مهدویت و خون‌خواهی سیدالشهدا (ع) با حضور شاعران و ادیبان سراسر کشور در تالار حافظ شیراز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، این رویداد بزرگ ادبی و آیینی امسال با موضوع محوری «امام زمان (عج)، منتقم خون امام حسین (ع)» به مدت دو شب در تالار حافظ شیراز در حال برگزاری است.

بنا بر اعلام دبیرخانه این رویداد، از میان ۸۰۰ اثر ارسال‌شده از سراسر کشور به دبیرخانه، با رای هیئت داوران، ۴۰ اثر برگزیده انتخاب شد که شاعران این آثار در حضور بیش از هزار نفر از علاقه‌مندان به شعر و ادب عاشورایی، سروده‌های خود را قرائت می‌کنند.

شب شعر ملی عاشورا به عنوان یکی از اصیل‌ترین و مستمرترین جریان‌های ادبی مذهبی کشور، هر ساله به میزبانی شیراز پایتخت فرهنگی و ادبی کشور برگزار می‌شود.