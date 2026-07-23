مادر شهید نصرتالله اتابک از سرداران دوران دفاع مقدس، پس از سالها دوری از فرزندش، درگذشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حاجیه فاطمه آبرفت، مادر شهید گرانقدر نصرتالله اتابک، در سن کهولت و پس از عمری صبوری و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی، دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.
شهید نصرتالله اتابک در سال ۱۳۶۱ در عملیات آزادسازی خرمشهر به شهادت رسید و پیکر پاکش در گلزار شهدای روستای «المور» از توابع بخش چاروسا، زیارتگاه عاشقان و دلدادگان است. بر اساس اعلام خانواده این شهید، مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر حاجیه فاطمه آبرفت، فردا جمعه ساعت ۱۷:۰۰ در گلزار شهدای روستای المور برگزار می شود.