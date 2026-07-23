مادر شهید نصرت‌الله اتابک از سرداران دوران دفاع مقدس، پس از سال‌ها دوری از فرزندش، درگذشت.

لویه و بویراحمد ، حاجیه فاطمه آبرفت، مادر شهید گرانقدر نصرت‌الله اتابک، در سن کهولت و پس از عمری صبوری و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی