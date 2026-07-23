به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،اقامتگاه همراه بیمار حضرت رقیه خاتون (س)، موقوفه نونهال مرحوم پرنیان زهرا کنعانی، با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال و با هدف اسکان و رفاه همراهان بیماران در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اقلید به بهره‌برداری رسید.

اقامتگاه همراه بیمار حضرت رقیه خاتون (س)، موقوفه نونهال مرحوم پرنیان زهرا کنعانی، پس از هفت ماه ساخت و تجهیز در بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) اقلید افتتاح شد.

این اقامتگاه به همت خانواده مرحوم پرنیان زهرا کنعانی و با هزینه‌ای افزون بر ۳۵ میلیارد ریال احداث شده است تا همراهان بیماران، به ویژه مراجعان غیربومی، در مدت درمان عزیزان خود از امکانات اسکان و رفاهی مناسب بهره‌مند شوند.

ماجرای ساخت این مجموعه به حادثه‌ای تلخ در چهارم دی‌ماه سال ۱۴۰۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که پرنیان زهرا کنعانی، کودک ۱۰ ساله اقلیدی، بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست داد و خانواده این کودک پس از وقوع حادثه، تصمیم گرفتند برای زنده نگه داشتن یاد و نام فرزندشان، اقامتگاهی برای همراهان بیماران احداث کنند، اقدامی خیرخواهانه که اکنون به ثمر نشسته و آماده خدمت‌رسانی به مردم است.

اقامتگاه همراه بیمار حضرت رقیه خاتون (س) با ۲۰۰ متر زیربنا، در دو طبقه و امکانات رفاهی مورد نیاز همراهان بیماران است که قابلیت اسکان ۳۵ همراه بیمار را دارد و از این پس به عنوان یادگاری ماندگار از نونهال مرحوم پرنیان زهرا کنعانی در خدمت بیماران و خانواده‌های آنان خواهد بود.