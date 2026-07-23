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سرپرست جدید معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی فعالیت هماهنگ و یکپارچه همه دستگاهها را برای حفاظت از منابع آب و خاک ضروری خواند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، جعفر گوهرگانی که سه روز پیش با حکم وزیر جهاد کشاورزی به عنوان سرپرست معاونت آب و خاک منصوب شد، در نخستین اظهار نظر خود در این سمت، گذار از نگاه بخشی به سوی مدیریت فرابخشی را لازمه حل چالشهای موجود در این عرصه خواند و گفت: دیگر نباید مرز سازمانی میان متولیان آب و کشاورزی مانع تصمیمگیری صحیح شود؛ امروز اولویت، یکپارچهسازی دانش و ظرفیتها برای صیانت از سرمایههای ملی است.
وی با بیان اینکه چالشهای تغییر اقلیم و کمآبی تنها با همافزایی قابل حل است، افزود: اگر تشکلهای بهرهبرداران را در مدیریت زیرساختها مشارکت ندهیم، این داراییها مستهلک خواهند شد.
سرپرست معاونت آب و خاک کشاورزی با استقبال از تشکیل کارگروه ویژه یکپارچهسازی دادهها، یکپارچهسازی سامانههای اطلاعات مکانی را مهم خواند و اضافه کرد: راستیآزمایی و پایشِ دقیقِ منابع آبی تنها از طریق دادههای یکپارچه میسر است.
گوهرگانی با قدردانی از مدیریت مشارکتی و نگاه فرابخشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، این همگرایی را گامی تاریخی برای مسیر مدیریت پایدار منابع در کشور دانست و گفت: ما در بخش آب و خاک، تمام قد از این همافزایی اطلاعاتی برای حکمرانی هوشمند حمایت میکنیم.