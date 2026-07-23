زائران اربعین در استان‌های تهران، قم و اصفهان در مرز خسروی می‌توانند بدون نیاز به تعویض وسیله نقلیه (اتوبوس) و بصورت یکسره از مبدأ سفر به نجف اشرف مشرف شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در نشست شورای راهبردی اربعین حسینی با بیان اینکه عبور با اتوبوس بصورت یکسره از مرز خسروی فقط مختص به سه استان تهران، قم و اصفهان است افزود: شب گذشته برای اولین بار ۲ اتوبوس از این استان‌ها بصورت یکسره از استان مبدا راهی نجف اشرف شدند.

منوچهر حبیبی در ادامه با اشاره به آماده سازی زیرساخت‌ها در مرز خسروی خاطر نشان کرد: امسال علاوه بر مرز خسروی مرز سومار هم برای تردد زائران اربعین در نظر گرفته شده است.