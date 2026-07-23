به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر فاطمه بهرامیان اظهار داشت: تب دنگی یک بیماری ویروسی است که از طریق گزش پشه آلوده آئدس مهاجم به انسان منتقل می‌شود و می‌تواند از یک بیماری خفیف تا نوع شدید و حتی مرگ‌بار بروز کند.

وی افزود: این بیماری که پیش‌تر بیشتر در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری شایع بود، اکنون به مناطق معتدل نیز گسترش یافته و به یکی از مهم‌ترین بیماری‌های منتقله از طریق پشه در دنیا تبدیل شده است.

بهرامیان گفت: در کشور از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۹ خرداد مجموعاً ۸۶۰ مورد ابتلا به تب دنگی شناسایی شده که عمده این موارد در شهرستان چابهار بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، چهار برابر افزایش داشته است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت پشه آئدس مهاجم در استان بوشهر گفت: این پشه در شهرستان‌های جنوبی استان شامل کنگان و عسلویه به‌طور کامل مستقر شده است، همچنین در شهرستان جم نیز چندین نوبت مشاهده شده و شهر برازجان نیز یک‌بار در مواجهه با این پشه قرار گرفته است.

بهرامیان افزود: با وجود حضور و استقرار پشه ناقل در برخی مناطق استان، تاکنون هیچ موردی از انتقال محلی بیماری تب دنگی در استان شناسایی نشده است. تنها ۶ مورد ابتلا در سال ۱۴۰۳ در استان ثبت شد که تمامی این موارد وارده بوده و افراد مبتلا، خارج از کشور و در امارات متحده عربی به بیماری مبتلا شده بودند.

وی گفت: علائم اصلی تب دنگی شامل سردرد شدید، درد پشت چشم‌ها، تهوع و استفراغ، ضعف و بی‌حالی، درد شدید استخوان و مفاصل، بثورات پوستی و همچنین علائم خونریزی‌دهنده مانند خون‌دماغ و خونریزی لثه است.

بهرامیان مهم‌ترین راه پیشگیری از تب دنگی را جلوگیری از گزش پشه آئدس دانست و تأکید کرد: استفاده از لباس‌های روشن و آستین‌بلند، بهره‌گیری از مواد و اسپری‌های دورکننده حشرات، پرهیز از تردد غیرضروری در ساعات اوج فعالیت پشه و نصب توری بر روی در و پنجره‌ها از جمله اقدامات مؤثر در پیشگیری از ابتلا به این بیماری است.