به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت: در این طرح سالمندان به‌صورت رایگان از خدمات ویزیت پزشک، پایش فشار و قند خون، مشاوره سلامت و تغذیه، آموزش امداد و کمک‌های اولیه، توزیع بسته‌های بهداشتی و پذیرایی بهره‌مند شدند.

بیژن طاهری افزود: این برنامه با هدف ارتقای سطح سلامت، افزایش آگاهی عمومی و ارائه خدمات سلامت‌محور به اقشار کم‌برخوردار، با بهره‌گیری از ظرفیت داوطلبان و مشارکت دستگاه‌های همکار برگزار شد.