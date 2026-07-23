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۱۲۰ سالمند محله کمبرخوردار حاجیآباد لردگان در استان چهارمحال و بختیاری از خدمات رایگان پزشکی بهرهمند شدند.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت: در این طرح سالمندان بهصورت رایگان از خدمات ویزیت پزشک، پایش فشار و قند خون، مشاوره سلامت و تغذیه، آموزش امداد و کمکهای اولیه، توزیع بستههای بهداشتی و پذیرایی بهرهمند شدند.
بیژن طاهری افزود: این برنامه با هدف ارتقای سطح سلامت، افزایش آگاهی عمومی و ارائه خدمات سلامتمحور به اقشار کمبرخوردار، با بهرهگیری از ظرفیت داوطلبان و مشارکت دستگاههای همکار برگزار شد.