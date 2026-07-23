به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از آغاز عملیات برداشت عدس در مزارع استان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۴ هزار تن عدس در آذربایجان غربی برداشت شود که ۱۳۰ درصد در مقایسه با پارسال افزایش دارد.

محمد رضا اصغری با اعلام این خبر اظهار داشت: در سال زراعی جاری ۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت عدس رفته است که این رقم در مقایسه با سطح زیرکشت ۳ هزار و ۲۰۰ هکتاری سال گذشته، رشد ۵۶ درصدی دارد. وی افزود: پارسال هزار و ۷۳۰ تن عدس از اراضی استان برداشت شد که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و شرایط مناسب اقلیمی، تولید این محصول در سال جاری جهش چشمگیری داشته و به ۴ هزار تن می‌رسد.

اصغری، با اشاره به اهمیت توسعه کشت این محصول در نظام زراعی استان افزود: عدس با توجه به سازگاری بالا با اقلیم خشک و نیمه‌خشک استان، نقش کلیدی در بهبود حاصلخیزی خاک، پایداری تناوب زراعی در دیم‌زارها، ارتقای بهره‌وری اقتصادی و افزایش درآمد بهره‌برداران دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی شهرستان‌های باروق، بوکان، خوی، نقده و شاهین‌دژ را به عنوان قطب‌های اصلی تولید این محصول در استان برشمرد و از کشاورزان خواست با بهره‌گیری از توصیه‌های کارشناسان و مدیریت بهینه، در کاهش ضایعات و پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی سهیم باشند.