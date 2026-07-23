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پیشبینی میشود امسال ۴ هزار تن عدس در آذربایجان غربی برداشت شود که ۱۳۰ درصد در مقایسه با پارسال افزایش دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از آغاز عملیات برداشت عدس در مزارع استان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود امسال ۴ هزار تن عدس در آذربایجان غربی برداشت شود که ۱۳۰ درصد در مقایسه با پارسال افزایش دارد.
محمد رضا اصغری با اعلام این خبر اظهار داشت: در سال زراعی جاری ۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت عدس رفته است که این رقم در مقایسه با سطح زیرکشت ۳ هزار و ۲۰۰ هکتاری سال گذشته، رشد ۵۶ درصدی دارد. وی افزود: پارسال هزار و ۷۳۰ تن عدس از اراضی استان برداشت شد که با برنامهریزیهای صورت گرفته و شرایط مناسب اقلیمی، تولید این محصول در سال جاری جهش چشمگیری داشته و به ۴ هزار تن میرسد.
اصغری، با اشاره به اهمیت توسعه کشت این محصول در نظام زراعی استان افزود: عدس با توجه به سازگاری بالا با اقلیم خشک و نیمهخشک استان، نقش کلیدی در بهبود حاصلخیزی خاک، پایداری تناوب زراعی در دیمزارها، ارتقای بهرهوری اقتصادی و افزایش درآمد بهرهبرداران دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی شهرستانهای باروق، بوکان، خوی، نقده و شاهیندژ را به عنوان قطبهای اصلی تولید این محصول در استان برشمرد و از کشاورزان خواست با بهرهگیری از توصیههای کارشناسان و مدیریت بهینه، در کاهش ضایعات و پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی سهیم باشند.