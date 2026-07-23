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آزمون دستیاری پزشکی با شرکت ۱۸۰ متقاضی در محل پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور که برای بازدید از روند برگزاری آزمون دستیاری پزشکی به بندرعباس سفر کرده گفت: با توجه به شرایط ویژه جنوب کشور و به ویژه استان هرمزگان تا این لحظه، امتیازی خاص، برای شرکت کنندگان جنوبی در نظر گرفته نشده، اما با در نظر گرفتن نیازها، امکان پذیرش آنان در برخی رشتههای پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی بیشتر است.
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