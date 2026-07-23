سومین نشست شورای راهبری بازنگری طرح جامع شهر بندر ماهشهر با محوریت پدافند غیرعامل و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، منطقه ویژه اقتصادی و کارشناسان برگزار شد و بر تدوین طرحی کارآمد، مشارکتی و متناسب با نیاز‌های توسعه پایدار شهری تأکید شد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، سومین جلسه شورای راهبری بازنگری طرح جامع شهر بندر ماهشهر با موضوع رعایت اصول پدافند غیرعامل در تهیه طرح‌های جامع و عمران شهری برگزار شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بندر ماهشهر گفت: این نشست در چارچوب سیاست‌های جدید وزارت راه و شهرسازی و با هدف بهره‌گیری از دیدگاه‌های دستگاه‌های اجرایی، نخبگان و اصناف در تدوین طرح جامع شهری تشکیل شد.

سلطانعلی محمدی‌منفرد افزود: مشارکت فعال دستگاه‌های مسئول و شهروندان می‌تواند زمینه‌ساز تصویب **طرح** جامع، پویا و منطبق با نیازهای شهر باشد.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی بندر ماهشهر به عنوان یکی از قطب‌های مهم اقتصادی کشور، بر توجه ویژه به الزامات پدافند غیرعامل در برنامه‌ریزی‌های شهری تأکید کرد.

در این نشست، مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های مرتبط و شرکت‌های منطقه ویژه اقتصادی، راهکارهای ارتقای ایمنی، تاب‌آوری و توسعه پایدار شهری را بررسی کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین بر ضرورت لحاظ کردن اصول پدافند غیرعامل در تمامی مراحل تهیه و اجرای طرح جامع شهر بندر ماهشهر تأکید کردند.