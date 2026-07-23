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مدیر مرکز تحقیقاتی- درمانی دیابت گفت: کاهش دو تا سه قاشق از حجم غذای روزانه میتواند در کاهش تدریجی وزن و در نتیجه کاهش خطر ابتلا به دیابت مؤثر باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛سید علی خدایی مدیر مرکز تحقیقاتی- درمانی دیابت با تأکید بر اینکه دیابت نوع دو تا حد زیادی قابل پیشگیری است گفت: بسیاری از عوامل خطر ابتلا به دیابت قابل اصلاح هستند و با ایجاد تغییرات ساده، اما مستمر در سبک زندگی میتوان از بروز این بیماری پیشگیری کرد.
وی با اشاره به نقش تغذیه در کنترل قند خون گفت: کاهش مصرف غذاهای فرآوریشده، نوشیدنیهای شیرین، فستفودها و گوشت قرمز و افزایش مصرف سبزیجات، میوهها، غلات کامل و مواد غذایی سرشار از فیبر، علاوه بر کنترل وزن، خطر ابتلا به دیابت را نیز کاهش میدهد.
دکتر خدایی خاطرنشان کرد: حتی کاهش دو تا سه قاشق از حجم غذای روزانه میتواند در کاهش تدریجی وزن و در نتیجه کاهش خطر ابتلا به دیابت مؤثر باشد.
وی افزود: تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم، کاهش زمان بیتحرکی، اصلاح الگوی خواب و حفظ وزن مناسب، مهمترین اقدامات برای پیشگیری از دیابت هستند.
وی با بیان اینکه هیچ دارویی جایگزین اصلاح سبک زندگی نمیشود، گفت: اگرچه داروهایی مانند متفورمین و برخی داروهای جدید در افراد مبتلا به پیشدیابت میتوانند خطر ابتلا به دیابت را کاهش دهند، اما اثربخشی پایدار آنها در گرو رعایت تغذیه سالم و فعالیت بدنی منظم است.
خدایی در پایان گفت: انجام حداقل ۳۰ دقیقه پیادهروی روزانه یا ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی در هفته، در کنار تغذیه سالم و حفظ وزن مناسب، بهترین و مؤثرترین راهکار برای پیشگیری از دیابت و کاهش عوارض آن است.