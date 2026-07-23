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تمساح ایرانی با همراهی بینظیر جوامع محلی و برنامههای تکثیر از خطر انقراض نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: در اولین گزارشها، جمعیت این گونه ارزشمند که تنها در زیستگاههای جنوب استان زیست میکند، بین ۲۰ تا ۵۰ سر تخمین زده میشد و خطر انقراض کامل آن جدی بود.
الهام آبتین گفت: همراهی مردم سبب شد تا امروز جمعیت گاندو در عرصههای طبیعی به بالای ۶۰۰ سر برسد و این گونه از معرض خطر انقراض در کشور خارج شود.
وی با تأکید بر نقش پررنگ مردم بومی در این دستاورد، اظهار داشت: در مناطقی مانند دشتیاری، سرباز و چابهار، مردم محلی به جای دشمنی، امروز به بازوان اجرایی و حافظان اصلی محیط زیست تبدیل شدهاند.
مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان افزود: مردم تمساحها را در برکهها و سدهای محلی مانند پیشین و زیردان رصد میکنند و در جابهجاییهای اضطراری همکاری دارند و از هرگونه اقدام علیه این گونه خودداری میکنند واین باور و فرهنگ محلی، بزرگترین سرمایه در حفاظت است.
آبتین با اشاره به وضعیت مراکز تکثیر، افزود: در کنار جمعیت آزاد در طبیعت، ما بیش از ۴۰۰ سر تمساح را در مراکز، تکثیر و پرورش میدهیم.
وی ادامه داد: این مراکز صرفا محلی برای نگهداری تمساحهای مشکلدار یا جابهجا شده نیستند، بلکه بانک ژنی قدرتمندی هستند که به ما اجازه میدهد هر زمان جمعیت طبیعی دچار افت شد، بتوانیم با رهاسازی نوزادان، به ترمیم ذخایر طبیعی کمک کنیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در پایان این موفقیت را یک الگوی ملی برای آشتی انسان و طبیعت خواند و گفت: توانستیم ثابت کنیم که میتوان بدون تنش، از خطرناکترین گونههای جانوری نیز حفاظت کرد؛ دریاچه پشت سد پیشین اکنون به زیستگاهی مطمئن تبدیل شده و امیدواریم با افزایش تعاملات با مردم، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر تنوع زیستی در استان باشیم.