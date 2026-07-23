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رئیس جهاددانشگاهی با ابلاغ بخشنامهای بر ضرورت پرهیز از تعارض منافع در این نهاد تأکید و عضویت همزمان اعضای جهاددانشگاهی در شرکتهای دانشبنیان و مشابه را ممنوع اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،رئیس جهاددانشگاهی با ابلاغ بخشنامهای بر ضرورت پرهیز از تعارض منافع در این نهاد تأکید و عضویت همزمان اعضای جهاددانشگاهی در شرکتهای دانشبنیان و مشابه را ممنوع اعلام کرد.
علی منتظری در بخشنامهای به رؤسای واحدها، سازمانها، پژوهشگاهها، پژوهشکدهها، مراکز و سازمانهای وابسته این نهاد با اشاره به گزارشهای واصله و در راستای پیشگیری از تعارض منافع، اعلام کرد: اعضای جهاددانشگاهی نمیتوانند بهصورت همزمان عضو شرکتهای دانشبنیان یا شرکتهای مشابه باشند.
بر اساس این بخشنامه، افرادی که تمایل به عضویت در این شرکتها دارند، لازم است پیش از آن از عضویت در جهاددانشگاهی کنارهگیری کنند.
مسئولیت اجرای این بخشنامه با رؤسای واحدهای سازمانی و نظارت بر اجرای دقیق آن در واحدهای سازمانی با معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی است.