به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ا

سماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به تهدید‌های مقامات آمریکایی مبنی بر حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی و پل‌ها و نیروگاه‌ها، بی‌توجه به قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، نوشت:

«هیچ دستوری مجوز برای ارتکاب جنایت جنگی نیست؛ استناد به دستور مافوق برای توجیه جنایات جنگی رافع مسئولیت کیفری مرتکبین جنایت نخواهد بود.

هیات حاکمه آمریکا قصد دارد هر آنچه که از حقوق بشردوستانه بین‌المللی و مبانی اخلاق و تمدن انسانی باقی مانده است را قربانی اشتهای سیری‌ناپذیر خود برای جنگ و کشتار کند.

سیاستی که نابودی پل‌ها و نیروگاه‌ها را تجویز می‌کند، آشکارا غیرقانونی و جنایتکارانه است. این سیاست مصداق تلافی‌جویی و مجازات دسته‌جمعی است؛ اقداماتی که هر دو به صراحت به عنوان جنایت جنگی در حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی آمریکا ممنوع شده‌اند، به ویژه طبق مادهٔ ۱۸ قانون ۲۴۴۱ (قانون جنایات جنگی). این جنایات مشمول مرور زمان نمی‌شوند. آیین‌نامهٔ عدالت نظامی (Uniform Code of Military Justice) و دفترچهٔ راهنمای حقوق جنگ وزارت دفاع آمریکا به وضوح تأکید می‌کنند که نظامیان وظیفهٔ قانونی و اخلاقی دارند که از اجرای دستورات آشکارا غیرقانونی مافوق خودداری کنند.

ایران، مصمم و قاطع در برابر یاغی‌گری و قانون‌شکنی ایستاده است.»