مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با تأکید بر اینکه حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیرو از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوران جنگ بوده است، گفت: با همکاری دولت، کارفرمایان و کارگران، اقدامات مؤثری برای استمرار تولید و کاهش آسیب به واحد‌های اقتصادی استان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، حسین فلاح‌نژاد در برنامه زنده «نگاه مردم» اظهار کرد: اولویت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل استان از ابتدای شرایط جنگی، جلوگیری از تعدیل نیروی کار در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی بوده و تمامی ظرفیت‌ها برای حفظ اشتغال و تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی به کار گرفته شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز ادامه داد: با تشدید تحریم‌ها و همزمانی آن با محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی، بخشی از صنایع با کمبود مواد اولیه و منابع مورد نیاز تولید مواجه شدند و برخی واحد‌های صادرات‌محور نیز در صادرات محصولات خود با مشکلاتی روبه‌رو شدند.

فلاح‌نژاد با حضور در برنامه سیما البرز تصریح کرد: در این شرایط، همت مسئولان، کارفرمایان و جامعه کارگری بر آن بود که از توقف چرخه تولید جلوگیری شود و با هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف، کمترین آسیب به تولید و اشتغال وارد شود.

وی مدیریت منابع موجود را از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده برشمرد و گفت: در برخی واحد‌های تولیدی اضافه‌کاری‌ها حذف شد، کارفرمایان با کاهش حاشیه سود خود تلاش کردند هزینه‌ها را مدیریت کنند و بخشی از منابع سرمایه‌گذاری به سمت تأمین هزینه‌های جاری تولید هدایت شد تا واحد‌های تولیدی بتوانند از این مقطع عبور کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در برنامه زنده نگاه مردم خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات ایجادشده در حوزه صادرات برخی واحد‌های تولیدی، به‌ویژه صنایع غذایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه حمایت از بخش خصوصی و استمرار فعالیت این واحد‌ها را فراهم کرد