به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معصومه صفایی، معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست، در تشریح ابعاد زیست‌محیطی حملات متجاوزانه به خاک کشورمان اظهار داشت: برخلاف حیوانات مستقر در مراکز نگهداری و باغ‌وحش‌ها، گونه‌های وحشی در طبیعت عملاً امکان جابه‌جایی یا تخلیه اضطراری ندارند و همین موضوع آن‌ها را در برابر انفجارها و آلودگی‌های ناشی از جنگ بسیار آسیب‌پذیر کرده است.

وی با اشاره به تدوین پروتکل‌های ایمنی برای مراکز نگهداری و کلینیک‌های حیات وحش در ایام نبرد ۴۰ روزه، افزود: با وجود تدابیر اتخاذ شده برای حیوانات در اسارت، برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۸۰ درصد گونه‌های حیات وحش کشور (اعم از گونه‌های عادی، حفاظت‌شده و در معرض خطر انقراض) به دلیل قرارگیری زیستگاه‌هایشان در محدوده حملات، با تهدید جدی مواجه شده‌اند.

صفایی با استناد به الگوهای مطالعاتی بین‌المللی درباره آثار جنگ بر تنوع زیستی، تصریح کرد: گونه‌های شاخصی نظیر پلنگ ایرانی در مناطق کوهستانی و پستانداران دریایی ارزشمند همچون دلفین‌ها، نهنگ‌ها و «دوگون» در آب‌های جنوبی، از جمله جاندارانی هستند که زیستگاه‌شان هدف بمباران‌ها قرار گرفته است.

معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه به دلیل گستردگی مناطق و شرایط خاص زیست‌محیطی، ارائه آمار دقیق از تلفات مستقیم حیات وحش در طبیعت میسر نیست، اما آنچه قطعی است، ورود آسیب‌های ساختاری به زیستگاه‌ها و قرار گرفتن این ذخایر ارزشمند ژنتیکی در معرض خطر جدی است.