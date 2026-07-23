فرمانده کل انتظامی کشور از روان بودن تردد زائران اربعین خبر داد و گفت: مدت‌زمان ایستایی هر زائر برای احراز هویت و ثبت مهر گذرنامه، تنها حدود ۴ ثانیه طول می‌کشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار احمدرضا رادان در حاشیه بازدید از مرز شلمچه گفت: خوشبختانه امروز توفیق رفیق شد تا از مرز شلمچه برای بررسی روند ورود و خروج زائران اباعبدالله الحسین (ع) بازدیدی داشته باشیم.

اظهار داشت: تا امروز، آمار ثبت‌نام گذرنامه‌های زیارتی که مردم عزیز از طریق سامانه "پلیس من" دریافت کرده‌اند، از مرز ۶۲۰ هزار جلد عبور کرده است، همچنین بیش از ۳۰۰ هزار زائر تاکنون از مرز‌های چندگانه کشور خارج شده‌اند.

فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه انتظار داریم در چند روز آینده پذیرای جمعیت بیشتری در پایانه‌های مرزی باشیم، خاطر نشان کرد: خوشبختانه هماهنگی کاملی با دوستان عراقی برقرار است و سامانه "سجاد" در این مرز و نیز در طرف عراقی برقرار است که بر این اساس، مدت‌زمان ایستایی هر زائر برای شناسایی هویت و ثبت مهر گذرنامه نزدیک ۴ ثانیه طول می‌کشد.

سردار رادان از زائران خواست مدیریت زمان سفر را جدی بگیرند و تاکید کرد: تقاضا داریم هموطنان سفر خود را کوتاه‌تر برنامه‌ریزی کرده و خروج از کشور را به روز‌های پایانی موکول نکنند تا بتوانیم خدمات بهتری به آنان ارائه دهیم.