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مراسم گرامیداشت و یادبود رهبر شهید انقلاب حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای امروز در مسجد امام علی (ع) اصفهان با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم حجتالاسلام ابطحی امام جماعت مسجد امام علی (ع) اصفهان گفت: ما مردم ایران مدیون رهبر شهید مان هستیم و باید در تمام دورانها مسیر پر از خیر و برکت ایشان را ادامه دهیم.
وی افزود: مردم ایران مردمی با بصیر، شجاع و ولایت مدار هستند و اتحاد و همدلی که دارند نمیگذارند حتی گوشیای از این خاک دست دشمن بیفتد.