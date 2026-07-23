به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم حجت‌الاسلام ابطحی امام جماعت مسجد امام علی (ع) اصفهان گفت: ما مردم ایران مدیون رهبر شهید مان هستیم و باید در تمام دوران‌ها مسیر پر از خیر و برکت ایشان را ادامه دهیم.

وی افزود: مردم ایران مردمی با بصیر، شجاع و ولایت مدار هستند و اتحاد و همدلی که دارند نمی‌گذارند حتی گوشی‌ای از این خاک دست دشمن بیفتد‌.