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فرمانده کل انتظامی کشور از خروج بیش از ۳۰۰ هزار زائر اربعین حسینی از مرزهای چندگانه کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور در بازدید از مرز شلمچه گفت: تا کنون، آمار ثبتنام گذرنامههای زیارتی که مردم از طریق سامانه پلیس من دریافت کردهاند، از مرز ۶۲۰ هزار جلد عبور کرده است و بیش از ۳۰۰ هزار زائر تاکنون از مرزهای چندگانه کشور خارج شدهاند.
او با بیان اینکه انتظار داریم در چند روز آینده پذیرای جمعیت بیشتری در پایانههای مرزی باشیم افزود: خوشبختانه هماهنگی کاملی با دوستان عراقی برقرار است و سامانه سجاد در این مرز و نیز در طرف عراقی برقرار است که بر این اساس، مدتزمان ایستایی هر زائر برای شناسایی هویت و ثبت مهر گذرنامه نزدیک ۴ ثانیه طول میکشد.
فرمانده کل انتظامی کشور از زائران خواست مدیریت زمان سفر را جدی بگیرند و تاکید کرد: تقاضا داریم هموطنان سفر خود را کوتاهتر برنامهریزی کرده و خروج از کشور را به روزهای پایانی موکول نکنند تا بتوانیم خدمات بهتری به آنان ارائه دهیم.