مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در چهاردهمین مانور سراسری طرح مهتاب در استان تهران که به میزبانی منطقه برق ری برگزار شد، گفت: از ابتدای اجرای طرح مهتاب تاکنون بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۰۰ برق غیرمجاز جمع‌آوری و بیش از ۱۳ هزار کنتور معیوب و دستکاری شده تعویض شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمود محمودی در چهاردهمین مانور سراسری طرح مهتاب در استان تهران که به میزبانی منطقه برق ری برگزار شد، به ارائه گزارشی از دستاورد‌های اجرای این طرح در استان تهران پرداخت و گفت: ۱۲ هزار و ۵۰۰ فیوز محدودکننده بر انشعاباتی که بیش از میزان تعیین شده، مصرف برق داشتند نصب شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از نصب بیش از ۲۱۰۰ شمارشگر در شهرستان‌های این استان خبر داد و تصریح کرد: در هفته جاری همکاران ما در ۳ شهرستان استان تهران موفق به شناسایی و جمع‌آوری ۶ دستگاه ترانسفورماتور غیرمجاز شدند.

در ادامه این مراسم، سیدعلی یزدی‌خواه رییس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از اجرای طرح مهتاب برای کاهش تلفات برق و مقابله با مصارف غیرمجاز، تصریح کرد: اجرای طرح مهتاب تا ۷۰۰۰ مگاوات قابلیت کاهش تلفات برق را دارد که این ظرفیت معادل تولید چندین نیروگاه بزرگ است.

مجید خانی مدیر منطقه برق ری نیز به ارائه گزارشی از عملکرد این منطقه در اجرای طرح مهتاب پرداخت و گفت: در سال جاری ۶۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان ری کشف و جمع‌آوری شده است.

وی افزود: از ۴۰۰ برق غیرمجاز شناسایی شده در این شهرستان، تاکنون ۱۶۰ مورد جمع‌آوری و ساماندهی شده است.