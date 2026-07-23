مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خوزستان با اشاره به حمله متجاوزانه شب گذشته دشمن آمریکایی به پایانه مرزی شلمچه، گفت: هم‌اکنون تردد روان زائران در این پایانه مرزی برقرار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی اظهار کرد: با وجود این اقدام خصمانه، با تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های امدادی، انتظامی و نیرو‌های راهداری استان خوزستان، وضعیت در پایانه مرزی شلمچه تحت کنترل بوده و تردد زائران بدون هیچ‌گونه خللی به صورت روان و عادی در جریان است.

وی ضمن تاکید بر اینکه با همه توان و تجهیزات خود و به‌منظور تأمین امنیت و رفاه حال زائران حسینی در تلاشیم، ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور زائران اربعین حسینی صورت گرفته و هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند خدمت‌رسانی ایجاد نخواهد شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان خاطرنشان کرد: این‌گونه اقدامات خصمانه هرگز نمی‌تواند خللی در عزم و اراده مردم برای حضور در مسیر خدمت و زیارت ایجاد کند و همه بخش‌های پایانه مرزی شلمچه با آمادگی کامل به فعالیت خود ادامه می‌دهند.