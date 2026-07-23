حداکثر سرعت مجاز در معابر اصلی ۶۰ کیلومتر و در معابر فرعی ۵۰ کیلومتر بر ساعت است که این محدودیت‌ها ،اکنون در دوربین‌های کنترل سرعت لحاظ شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان زنجان؛ رئیس پلیس راهور استان زنجان از به‌روزرسانی دوربین‌های هوشمند ثبت تخلف در معابر شهری خبر داد و اعلام کرد که تمامی محدودیت‌های سرعت، مطابق با ماده ۲۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی اعمال می‌شود.

سرهنگ موسوی با اشاره به ضرورت کنترل سرعت در کاهش تصادفات افزود: با توجه به نقش کلیدی سرعت غیرمجاز در وقوع و تشدید سوانح رانندگی، دوربین‌های ثبت تخلفات در زنجان به صورت دقیق و هوشمند، تخلفات رانندگان را بر اساس سقف‌های قانونی ثبت می‌کنند.

وی افزود: بر اساس قانون، حداکثر سرعت مجاز در معابر اصلی ۶۰ کیلومتر و در معابر فرعی ۵۰ کیلومتر بر ساعت است که این محدودیت‌ها اکنون به‌صورت رسمی در دوربین‌های کنترل سرعت لحاظ شده است.

رئیس پلیس راهور استان زنجان با تأکید بر اثربخشی استفاده از سامانه‌های هوشمند بومی، تصریح کرد: بهره‌گیری از این فناوری‌ها که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی تأمین شده، دستاورد‌های ملموسی به همراه داشته است؛ به‌طوری‌که ضمن کاهش ۱۰ کیلومتری میانگین سرعت تردد در معابر شهری شاهد کاهش ۳۶ درصدی آمار جان‌باختگان تصادفات در شهر زنجان بوده‌ایم.

سرهنگ موسوی در پایان، ضمن دعوت از رانندگان برای رعایت قوانین، روش‌های استعلام تخلفات رانندگی را تشریح کرد و گفت: شهروندان می‌توانند برای اطلاع از وضعیت تخلفات خود، بدون مراجعه حضوری و از طریق روش‌های زیر اقدام کنند:

۱. سامانه اینترنتی: مراجعه به وب‌سایت rahvar۱۲۰.ir

۲. اپلیکیشن موبایل: نصب برنامه کاربردی «پلیس من»

۳. مراجعه حضوری: دفاتر خدمات انتظامی (پلیس +۱۰)