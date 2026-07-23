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رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی گفت: نباید در بیان نقش اقتصادی این صنعت اغراق کرد، اما گوهرسنگها به دلیل ارزش افزوده بالا و حجم کم، میتوانند در شرایط محدودیتهای تجاری و صادراتی، به یکی از ظرفیتهای مکمل اقتصاد کشور تبدیل شوند.
آقای فریبرز مسعودی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی در گفتوگو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما با تشریح ساختار زنجیره ارزش گوهرسنگ اظهار کرد: زنجیره ارزش این صنعت از دو بخش اصلی تشکیل شده است؛ بخش فیزیکی که از اکتشاف، استخراج، فرآوری، تراش و طراحی تا عرضه به مصرفکننده را در بر میگیرد و بخش پشتیبان که شامل دولت، دانشگاه و فعالان صنعت و تشکلهای صنفی است.
وی افزود: نهادهای سیاستگذار دولتی، مراکز علمی و دانشگاهی و فعالان صنعت شامل اتحادیهها، تعاونیها و تولیدکنندگان سه ضلع بخش پشتیبان این صنعت است.
مسعودی گفت: در حال حاضر ارتباط مؤثر و منسجمی میان این سه بخش شکل نگرفته و همین موضوع باعث شده صنعت گوهرسنگ همچنان با ساختارهای سنتی به فعالیت خود ادامه دهد.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به تعدد تشکلهای فعال در این حوزه گفت: انجمنها، اتحادیهها و تشکلهای مختلف هر یک از منظر تخصصی خود مسائل صنعت را دنبال میکنند و طبیعی است که هر کدام دغدغه متفاوتی داشته باشند؛ اما نبود یک تشکل واحد و مرجع، مانع از شکلگیری سیاستگذاری منسجم برای توسعه این صنعت شده است.
وی تأکید کرد: دولت باید با ایجاد سازوکاری مشخص، زمینه تمرکز و هماهنگی میان این تشکلها را فراهم کند تا تصمیمگیریها با نگاه جامعتری انجام شود و از پراکندگی در سیاستها جلوگیری شود.
مسعودی درباره ظرفیت اقتصادی گوهرسنگها نیز اظهار داشت: نباید در بیان نقش اقتصادی این صنعت اغراق کرد، اما گوهرسنگها به دلیل ارزش افزوده بالا و حجم کم، میتوانند در شرایط محدودیتهای تجاری و صادراتی، به یکی از ظرفیتهای مکمل اقتصاد کشور تبدیل شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: صنعت گوهرسنگ علاوه بر ظرفیتهای اقتصادی، در حوزه اشتغالزایی، توسعه صنایع خلاق، حفظ هویت فرهنگی و معرفی هنر ایرانی نیز نقش مهمی ایفا میکند و در صورت استفاده صحیح از ظرفیتهای علمی، فرهنگی و صنعتی، میتواند دستاوردهای قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.