کهگیلویه و بویراحمد لرزید
زلزلهای به بزرگی ۲ دهم در مقیاس ریشتر شهرستان باشت و زلزلهای به بزرگی ۴ و یک دهم ریشتر حوالی بابامنیر در مرز استان کهگیلویه و بویر احمد را لرزاند.
این زمین لرزه در ۱۶ کیلومتری باشت، ۱۸ کیلومتری بابامنیر، فارس و ۳۶ کیلومتری دوگنبدان، رخ داد.
گفتنی است؛ زلزلهای به بزرگی ۴ و یک دهم ریشتر ساعت ۱۱:۲۸ امروز، در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، حوالی بابامنیر در مرز استان کهگیلویه و بویر احمد رخ داد.
این زمین لرزه در برخی مناطق استان هم حس شد.
بابامنیر شهری از توابع بخش ماهورمیلاتی شهرستان ممسنی در استان فارس است.