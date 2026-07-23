زلزله‌ای به بزرگی ۲ دهم در مقیاس ریشتر شهرستان باشت و زلزله‌ای به بزرگی ۴ و یک دهم ریشتر حوالی بابامنیر در مرز استان کهگیلویه و بویر احمد را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، براساس اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه ساعت ۱۰ و ۵۱ دقیقه و هشت ثانیه امروز جمعه یکم مرداد در شهرستان باشت رخ داد.



این زمین لرزه در ۱۶ کیلومتری باشت، ۱۸ کیلومتری بابامنیر، فارس و ۳۶ کیلومتری دوگنبدان، رخ داد.



گفتنی است؛ زلزله‌ای به بزرگی ۴ و یک دهم ریشتر ساعت ۱۱:۲۸ امروز، در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، حوالی بابامنیر در مرز استان کهگیلویه و بویر احمد رخ داد.

این زمین لرزه در برخی مناطق استان هم حس شد.