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زمینلرزهای به بزرگی ۴.۱ ریشتر، حوالی بابامنیر در مرز استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،زمینلرزهای به بزرگی ۴.۱ ریشتر ساعت ۱۱:۲۸ و ۴۸ ثانیه امروز پنجشنبه اول مرداد، حوالی بابامنیر در مرز استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد و در محدوده استان فارس رخ داد.
این زمینلرزه در عرض جغرافیایی ۳۰.۱۳ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۱.۰۳ درجه شرقی و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.
کانون زمینلرزه در ۱۸ کیلومتری بابامنیر در استان فارس، ۲۸ کیلومتری باشت و ۳۴ کیلومتری دوگنبدان در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار داشته است.
همچنین نزدیکترین مراکز استان به محل وقوع این زمینلرزه، یاسوج در فاصله ۸۰ کیلومتری و بوشهر در فاصله ۱۳۳ کیلومتری اعلام شدهاند.
تاکنون گزارشی از خسارتهای احتمالی این زمینلرزه اعلام نشده است.
بابامنیر شهری از توابع بخش ماهورمیلاتی شهرستان ممسنی در استان فارس است.