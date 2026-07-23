زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر، حوالی بابامنیر در مرز استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر ساعت ۱۱:۲۸ و ۴۸ ثانیه امروز پنج‌شنبه اول مرداد، حوالی بابامنیر در مرز استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد و در محدوده استان فارس رخ داد.

این زمین‌لرزه در عرض جغرافیایی ۳۰.۱۳ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۵۱.۰۳ درجه شرقی و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.

کانون زمین‌لرزه در ۱۸ کیلومتری بابامنیر در استان فارس، ۲۸ کیلومتری باشت و ۳۴ کیلومتری دوگنبدان در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار داشته است.

همچنین نزدیک‌ترین مراکز استان به محل وقوع این زمین‌لرزه، یاسوج در فاصله ۸۰ کیلومتری و بوشهر در فاصله ۱۳۳ کیلومتری اعلام شده‌اند.

تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زمین‌لرزه اعلام نشده است.

بابامنیر شهری از توابع بخش ماهورمیلاتی شهرستان ممسنی در استان فارس است.