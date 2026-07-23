به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در چارچوب برگزاری دومین روز از مسابقات جهانی تیراندازی که در کشور چین در حال برگزاری است، امروز از ساعت ۱۳:۱۵، بخش اسکیت مردان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش می‌کند.

جام جهانی تیراندازی از اول مرداد با حضور ۶۸۳ ورزشکار از ۶۶ کشور در چین در حال برگزاری است و تا ۶ مرداد ادامه دارد.

شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مسابقات دوچرخه سواری توردوفرانس فرانسه، امروز از ساعت ۱۵، مرحله هجدهم این مسابقات را با گزارشگری اختصاصی و زنده پوشش می‌دهد.

رقابت‌های دوچرخه سواری توردوفرانس از ۱۴ تیر تا ۵ مرداد در حال برگزاری است.

توردوفرانس معتبر‌ترین مسابقه دوچرخه سواری دنیاست که در سال ۱۹۰۳ تأسیس شده است و اکنون هر ساله به مدت سه هفته در جاده‌های فرانسه و کشور‌های پیرامون آن، در فصل تابستان برگزار می‌شود. این مسابقه معمولاً از مرکز شهر پاریس شروع شده و در همان‌جا به پایان می‌رسد.