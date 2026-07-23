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مسابقات تیراندازی مردان در بخش اسکیت و رقابتهای دوچرخهسواری توردوفرانس از شبکه ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در چارچوب برگزاری دومین روز از مسابقات جهانی تیراندازی که در کشور چین در حال برگزاری است، امروز از ساعت ۱۳:۱۵، بخش اسکیت مردان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش میکند.
جام جهانی تیراندازی از اول مرداد با حضور ۶۸۳ ورزشکار از ۶۶ کشور در چین در حال برگزاری است و تا ۶ مرداد ادامه دارد.
شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مسابقات دوچرخه سواری توردوفرانس فرانسه، امروز از ساعت ۱۵، مرحله هجدهم این مسابقات را با گزارشگری اختصاصی و زنده پوشش میدهد.
رقابتهای دوچرخه سواری توردوفرانس از ۱۴ تیر تا ۵ مرداد در حال برگزاری است.
توردوفرانس معتبرترین مسابقه دوچرخه سواری دنیاست که در سال ۱۹۰۳ تأسیس شده است و اکنون هر ساله به مدت سه هفته در جادههای فرانسه و کشورهای پیرامون آن، در فصل تابستان برگزار میشود. این مسابقه معمولاً از مرکز شهر پاریس شروع شده و در همانجا به پایان میرسد.