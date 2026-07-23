به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت : براساس آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی طی امروز در بخش های شمالِ غربی، غربی و جنوبِ غربی سرعت وزش باد در حد متوسط گاهی نسبتا" شدید خواهد بود.

محمد سبزه زاری افزود : همچنین تا روز یکشنبه تغییر محسوس دمایی مورد انتظار نیست. طی صبحگاه و شامگاه روزهای جمعه تا یکشنبه، جریانات جنوبی در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی استان سبب افزایش رطوبت و شرجی خواهد شد.

در شبانه روز گذشته شوش با ۴۹.۶ و ایذه با ۲۲.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شده اند.

در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۸.۱ و ۳۳.۹ درجه سانتیگراد ثبت شده است.