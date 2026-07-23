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مدیر سرمایهگذاری و توسعه سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) از فراهم شدن امکان عرضه برق تولیدی مشترکان انشعابی در تابلوی سبز بورس انرژی خبر داد و گفت: متقاضیان میتوانند با انتخاب شرکتهای تجمیعکننده مورد تأیید ساتبا، برق تولیدی خود را با نرخهای بالاتر از قراردادهای خرید تضمینی در بورس انرژی به فروش برسانند.
جعفر محمدنژاد، مدیر سرمایهگذاری و توسعه ساتبا، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: متقاضیان احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در مقیاس انشعابی میتوانند با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی ساتبا، شرکتهای سکویی و تجمیعکننده معرفیشده را انتخاب و ثبتنام کنند.
وی افزود: پس از ثبتنام، این شرکتها با مراجعه به محل، بازدیدهای میدانی و بررسیهای فنی لازم را انجام میدهند و بعضا در این محلها سرمایه گذاری میکنند و سپس برق تولیدی مشترکان را در تابلوی سبز بورس انرژی عرضه میکنند.
مدیر سرمایهگذاری و توسعه ساتبا با اشاره به مدلهای موجود برای فروش برق تولیدی انشعابی نیروگاههای کوچک مقیاس گفت: در حال حاضر دو روش برای همکاری با متقاضیان وجود دارد. روش نخست، انعقاد قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله با ساتبا است و روش دوم، عرضه برق در تابلوی سبز بورس انرژی که قیمت فروش آن از نرخ خرید تضمینی بالاتر است.
محمدنژاد تصریح کرد: برای نخستین بار امکان تزریق و فروش برق نیروگاههای انشعابی در تابلوی سبز بورس انرژی فراهم شده است. در این سازوکار، شرکتهای تجمیعکننده که بهتازگی مجوز فعالیت دریافت کردهاند، با مردم قرارداد منعقد کرده و برق تولیدی آنها را در بورس انرژی عرضه میکنند.
وی با بیان اینکه قراردادهای خرید تضمینی از ابتدای سال جاری منعقد شده است، گفت: نرخ خرید تضمینی برق در حال حاضر نزدیک به ۶ هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت است.
مدیر سرمایهگذاری و توسعه ساتبا ادامه داد: این در حالی است که قیمت عرضه برق در تابلوی سبز بورس انرژی اخیراً به بیش از ۱۵ هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت رسیده است؛ از این رو به مشترکان و سرمایهگذارانی که حتی در مقیاسهای کوچک نیروگاه احداث کردهاند، پیشنهاد میکنیم از ظرفیت تابلوی سبز بورس انرژی برای فروش برق تولیدی خود استفاده کنند.
وی تأکید کرد: توسعه این سازوکار میتواند علاوه بر افزایش درآمد تولیدکنندگان خرد برق، به گسترش سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش سهم برق پاک در سبد انرژی کشور کمک کند.