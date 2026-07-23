به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان طرح استانی پایش پرونده‌های قضایی زندانیان را از ابتکارات مهم استان دانست و گفت: در قالب این طرح، برای هزار و ۷۲۵ پرونده پیشنهاد بهره‌مندی از تأسیسات قانونی به مراجع قضایی ارسال شد که با ۷۰۱ مورد موافقت شد.

قاسمی افزود: اجرای این طرح منجر به آزادی مستقیم ۳۱۷ زندانی، بهره‌مندی ۱۹۷ نفر از آزادی مشروط و اعمال تعلیق اجرای مجازات برای ۲۱۳ نفر شد که تأثیر قابل توجهی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان داشته است.

وی گفت: هدف نهایی این برنامه‌ها، تحقق سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری، اصلاح و بازاجتماعی‌سازی مؤثر زندانیان، پیشگیری از تکرار جرم و افزایش امنیت و آرامش اجتماعی در جامعه است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان افزود: توسعه زیرساخت‌های امنیتی و هوشمندسازی زندان‌ها، ارتقای رفاه کارکنان، گسترش برنامه‌های اصلاحی، فرهنگی، درمانی و مهارت‌آموزی، حمایت از خانواده زندانیان و توسعه اشتغال پایدار از مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل زندان‌های استان تا پایان سال خواهد بود.

قاسمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شرایط خاص کشور گفت: افزایش آمادگی حفاظتی و انتظامی، بازنگری برنامه‌های امنیتی، حضور مستمر قضات در زندان‌ها، تدوین دستورالعمل واحد برای اخذ تأمین مناسب، استمرار خدمات درمانی، بهداشتی و رفاهی و همچنین توجه ویژه به سلامت جسمی و روانی زندانیان و کارکنان از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این حوزه بوده است.

وی تأکید کرد: تمامی این اقدامات با هدف تأمین امنیت پایدار، حفظ حقوق زندانیان و استمرار خدمات ضروری در شرایط مختلف اجرایی شده است.