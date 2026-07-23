رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج با تأکید بر اینکه روستاها می‌توانند نقش مهمی در اقتصاد گردشگری ایفا کنند، گفت: برگزاری نخستین جشنواره آلبالو در لیلستان، فرصتی برای تبدیل یک محصول بومی به بستری برای معرفی فرهنگ، صنایع دستی و ظرفیت‌های گردشگری این روستا و دیگر مناطق محور کرج- چالوس است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، رضا خلج در حاشیه نخستین جشنواره آلبالو که در روستای لیلستان واقع در جاده کرج- چالوس برگزار شد، اظهار کرد: روستاهای واقع در محور گردشگری کرج- چالوس، علاوه بر برخورداری از طبیعت ارزشمند، دارای ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی هستند که معرفی این ظرفیت‌ها نیازمند برگزاری رویدادهایی متناسب با هویت هر منطقه است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج افزود: جشنواره‌های محلی با محوریت محصولات کشاورزی می‌توانند به عنوان پل ارتباطی میان گردشگران، تولیدکنندگان و جوامع محلی عمل کنند و زمینه رونق اقتصادی در مناطق روستایی را فراهم آورند.

وی با اشاره به ویژگی‌های روستای لیلستان بیان کرد: این روستا به دلیل برخورداری از طبیعت بکر، باغات سرسبز و تولید محصولات کشاورزی متنوع از جمله آلبالو، آلو و گیلاس، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد گردشگری روستایی شهرستان کرج دارد.

این مسئول توضیح داد: هدف از برگزاری این جشنواره تنها معرفی یک محصول کشاورزی نبود، بلکه تلاش شد تا بخشی از سبک زندگی روستایی، فرهنگ بومی، توانمندی‌های مردم منطقه و ظرفیت‌های اقتصادی این روستا در معرض دید گردشگران قرار گیرد.

خلج افزود: بسیاری از مسافران محور کرج- چالوس معمولا این مسیر را برای رسیدن به مقصد طی می‌کنند، در حالی که روستاهای این محور دارای جاذبه‌هایی هستند که می‌توانند تجربه‌ای متفاوت از طبیعت، فرهنگ و زندگی محلی را برای گردشگران رقم بزنند.

وی با اشاره به حضور فعال هنرمندان صنایع دستی در این جشنواره اظهار کرد: صنایع دستی بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت فرهنگی مناطق روستایی است و حضور هنرمندان در چنین رویدادهایی علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، موجب آشنایی گردشگران با هنرهای اصیل ایرانی می‌شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج ادامه داد: در نخستین جشنواره آلبالو لیلستان، آثار متنوعی از جمله گلیم، معرق، بافتنی‌های سنتی، سفال و سرامیک، نقاشی روی سفال و تلفیق هنر سفال و گلیم‌بافی به نمایش گذاشته شد.

این مسئول بیان کرد: برگزاری این نمایشگاه‌ها فرصتی ایجاد می‌کند تا ارتباط مستقیم میان هنرمندان و مخاطبان شکل بگیرد و ارزش اقتصادی و فرهنگی صنایع دستی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

خلج با بیان اینکه عرضه مستقیم محصولات باغی منطقه از دیگر بخش‌های مهم این جشنواره بود، گفت: حضور کشاورزان و تولیدکنندگان محلی و عرضه محصولاتی مانند آلبالو، آلو و گیلاس، ضمن حمایت از اقتصاد روستا، نشان داد که گردشگری می‌تواند پیوندی مؤثر میان کشاورزی، فرهنگ و اقتصاد محلی ایجاد کند.

وی تأکید کرد: ایجاد برندهای محلی برای روستاها یکی از مسیرهای توسعه گردشگری پایدار است و محصولاتی که ریشه در اقلیم و فرهنگ یک منطقه دارند، می‌توانند به شناسه گردشگری آن منطقه تبدیل شوند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرج خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری روستایی تنها به معرفی مناظر طبیعی محدود نمی‌شود، بلکه معرفی غذاهای محلی، صنایع دستی، محصولات کشاورزی، آداب و رسوم و توانمندی‌های مردم بومی نیز بخش مهمی از این فرآیند است.

خلج در پایان گفت: نخستین جشنواره آلبالو در لیلستان تجربه‌ای تازه برای معرفی ظرفیت‌های این روستا بود و امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، مشارکت بیشتر مردم محلی و حضور گسترده‌تر هنرمندان و فعالان گردشگری، این رویداد در سال‌های آینده به یکی از برنامه‌های شاخص گردشگری شهرستان کرج تبدیل شود.