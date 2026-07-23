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در سومین نشست شورای مسکن استان زنجان، آخرین وضعیت قیمت تمامشده طرحهای حمایتی مسکن، افزایش سقف تسهیلات بانکی، اعتبارات صندوق ملی مسکن و توسعه زیرساختهای مورد نیاز طرحهای نهضت ملی مسکن بررسی شد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، سومین نشست شورای مسکن استان زنجان با محوریت بررسی روند اجرای طرحهای حمایتی و نهضت ملی مسکن، تأمین منابع مالی و توسعه زیرساختهای مورد نیاز برگزار شد.
در این نشست آخرین وضعیت قیمت تمامشده طرحهای حمایتی مسکن، تسهیلات بانکی، اعتبارات صندوق ملی مسکن و نیازهای زیرساختی و خدماتی طرحهای مسکن مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با تأکید بر برگزاری منظم جلسات شورای مسکن، تعیین تکلیف قیمت تمامشده طرحهای حمایتی را از الزامات تسریع در اجرای نهضت ملی مسکن و پاسخگویی به متقاضیان دانست.
اصغر شاهینفر گفت: بررسی کارشناسی قیمت تمامشده طرحها در کارگروه تخصصی شورای مسکن انجام و نتایج برای تصمیمگیری نهایی به شورا ارائه میشود.
وی همچنین از بررسی روند اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن در سایت زرکوبان ابهر و اتخاذ تصمیمهای لازم برای رفع موانع اجرایی خبر داد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان بر اجرای مصوبات ساماندهی بازار اجاره، رعایت سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها و تمدید قانونی قراردادهای اجاره تأکید کرد.
شاهینفر با اشاره به روند افزایش سقف تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان، تأمین منابع مالی را از عوامل مهم شتاببخشی به اجرای طرحها عنوان کرد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از طرحهای نهضت ملی مسکن استان هماکنون از تسهیلات بانکهای عامل بهرهمند هستند.
به گفته وی، از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ بیش از ۶۹۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل صندوق ملی مسکن برای توسعه زیرساختهای استان اختصاص یافته است.
شاهینفر گفت: برای سال ۱۴۰۵ نیز ۴۰۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار از محل صندوق ملی مسکن برای استان پیشبینی شده که نحوه توزیع آن در شورای مسکن بررسی خواهد شد.
وی عملکرد زنجان در استفاده از اعتبارات زیرساختی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، زنجان تنها استانی است که میزان اقدامات زیرساختی آن با اعتبارات دریافتی از صندوق ملی مسکن تناسب دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همچنین از پیگیری مستمر برای تأمین اعتبارات مورد نیاز دستگاههای خدماترسان خبر داد.
وی نیاز اعتباری شرکتهای آب و فاضلاب، توزیع نیروی برق و برق منطقهای را برای تکمیل زیرساختهای طرحهای مسکن تشریح کرد.
شاهینفر توسعه فضاهای خدماتی و روبنایی از جمله مدرسه و مسجد را از اولویتهای شهرکهای مسکونی جدید استان برشمرد.
وی در پایان تأکید کرد: تأمین منابع مالی، تکمیل زیرساختها و رفع موانع اجرایی، زمینه بهرهبرداری سریعتر از طرحهای نهضت ملی مسکن و ارتقای کیفیت سکونت متقاضیان را فراهم خواهد کرد.