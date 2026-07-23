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فناوری کمتهاجمی تحریک نخاع، جایگزینی موثر برای روشهای درمانی سنتی است که با تسکین دردهای مزمن، وابستگی بیماران به داروهای مسکن را به شکل چشمگیری کاهش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر محمدحسین دلشاد، فلوشیپ فوق تخصصی درد، گفت: درد مزمن تنها یک علامت نیست، بلکه بیماری مستقلی است که در صورت تداوم، میتواند سلامت جسم، آرامش روان، کیفیت خواب، روابط اجتماعی و توانایی اشتغال افراد را به طور جدی تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، امروزه در سراسر دنیا رویکرد درمان درد از تجویز صرف دارو فراتر رفته و استفاده از روشهای نوین و کمتهاجمی در دستور کار مراکز تخصصی قرار گرفته است.
وی افزود: تحریک الکتریکی نخاع یکی از این روشهای پیشرفته است که در آن با استفاده از باتری نخاعی و پالسهای الکتریکی کنترلشده، انتقال پیامهای درد به مغز تعدیل میشود. این روش به معنای درمان علت اصلی بیماری نیست، بلکه با کاهش شدت درد، به بیمار کمک میکند فعالیتهای روزمره خود را از سر بگیرد، خواب بهتری داشته باشد و کیفیت زندگی مطلوبتری را تجربه کند.
دبیر انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران با تأکید بر این مهم که استفاده از باتری نخاعی برای همه بیماران مناسب نیست، تصریح کرد: انتخاب بیمار مناسب، مهمترین اصل در موفقیت درمان است.
افرادی که به دردهای عصبی مزمن، دردهای باقیمانده پس از جراحی ستون فقرات، سندرم درد ناحیهای پیچیده و برخی نوروپاتیهای مقاوم به درمان مبتلا هستند، پس از بررسیهای تخصصی و ارزیابی دقیق، ممکن است کاندید مناسبی برای این درمان باشند.
دلشاد ادامه داد: یکی از مزیتهای مهم تحریک الکتریکی نخاع، امکان انجام مرحله آزمایشی پیش از کاشت دائمی دستگاه است. در این مرحله، میزان کاهش درد و رضایت بیمار ارزیابی میشود و تنها در صورت دستیابی به نتایج مطلوب، کاشت دائمی انجام خواهد شد. این موضوع احتمال موفقیت درمان را افزایش داده و از انجام اقدامات غیرضروری جلوگیری میکند.
وی خاطرنشان کرد: مطالعات علمی نشان دادهاند که در بیماران منتخب، فناوری باتری نخاعی میتواند علاوه بر کاهش محسوس درد، نیاز به مصرف طولانیمدت داروهای مسکن را نیز کاهش دهد و زمینه بازگشت تدریجی بیمار به فعالیتهای فردی، خانوادگی و شغلی را فراهم کند.
این فلوشیپ تخصصی درد گفت: آگاهی مردم از روشهای نوین درمان درد و مراجعه بهموقع به مراکز تخصصی، نقش مهمی در پیشگیری از مزمن شدن درد و ارتقای کیفیت زندگی بیماران دارد.
وی افزود: خوشبختانه امروز با پیشرفت فناوریهای پزشکی، گزینههای درمانی مؤثری در اختیار متخصصان قرار گرفته است که میتواند برای بسیاری از بیماران، جایگزین سالها تحمل درد و ناتوانی باشد.