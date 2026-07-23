به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی از افزایش تدریجی دمای هوا از فردا تا روز دوشنبه خبر داد و افزود: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۹ درجه، فردا ۴۱ درجه و روز دوشنبه به ۴۵ درجه سانتیگراد می‌رسد.

مرتضی صبوری گفت: پیش بینی می‌کنیم تا روز شنبه شاهد وزش باد نسبتا شدید تا شدید و گرد و خاک در همه مناطق استان باشیم و از روز یکشنبه با کاهش سرعت وزش باد، پدیده گرد و خاک فروکش می کند.