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کارشناس هواشناسی گفت: از فردا تا روز دوشنبه (۲ تا ۵ مرداد ۱۴۰۵) شاهد افزایش تدریجی دمای هوای استان قم خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی از افزایش تدریجی دمای هوا از فردا تا روز دوشنبه خبر داد و افزود: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۹ درجه، فردا ۴۱ درجه و روز دوشنبه به ۴۵ درجه سانتیگراد میرسد.
مرتضی صبوری گفت: پیش بینی میکنیم تا روز شنبه شاهد وزش باد نسبتا شدید تا شدید و گرد و خاک در همه مناطق استان باشیم و از روز یکشنبه با کاهش سرعت وزش باد، پدیده گرد و خاک فروکش می کند.