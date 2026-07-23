رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با تاکید بر لزوم هم‌افزایی بخش دولتی و خصوصی تشکیل اتحادیه‌ها و تشکل‌های تخصصی در حوزه گلخانه ها را تنها راهکار عبور از چالش‌های اقتصادی تولیدکنندگان و بستری برای تحقق کشاورزی قراردادی در استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی در همایش انجمن گلخانه داران آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۷۵۰ واحد گلخانه‌ای در سطحی بالغ بر ۴۰۰ هکتار با تولید سالانه ۱۳۵ هزار تن محصولات گلخانه‌ای در استان در حال بهره‌برداری است گفت:طرح های متعددی با مجموع ۴۰۰ هکتار در دست احداث قرار دارد.پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از این طرح‌ها و تکمیل طرح های در دست مطالعه و زیرساخت‌های مجتمع‌های گلخانه‌ای و محیط‌های کنترل شده سطح گلخانه‌های استان در سال‌های آینده به بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ هکتار افزایش یابد.

وی اظهار کرد:انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن و نوسانات نرخ ارز فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد کرده است.

شفیعی با ابراز گلایه از عملکرد نظام بانکی افزود: طبق برنامه‌ریزی‌ها مقرر بود ۷۰۰ همت تسهیلات برای حمایت از واحد‌های تولیدی متضرر از انتقال ارز ترجیحی به انتهای ارز ترجیحی تخصیص یابد اما با وجود برگزاری جلسات متعدد از ۱۵ درصد سهم بخش کشاورزی در منابع داخلی بانک‌ها تنها ۵ درصد محقق شده است که این موضوع در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز به‌عنوان یک چالش جدی مطرح است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی در ادامه به مشکلات بخش صادرات و تولید اشاره کرد و گفت: حذف بازار‌های صادراتی کشور‌های عربی طی یک سال اخیر، تولیدکنندگان تخم‌مرغ و محصولات گلخانه‌ای را با مشکل فروش زیر قیمت تمام‌ شده مواجه کرده است.

شفیعی با اشاره به محدودیت‌های منابع آبی در استان و سیاست کلان وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر انتقال کشت سبزی و صیفی به محیط‌های کنترل‌شده تصریح کرد: اگر چه پیگیری‌های مستمری برای حل مشکلات آب بهای گلخانه‌داران در حال انجام است، اما واقعیت این است که دستگاه‌های دولتی به تنهایی قادر به تامین تمامی نیاز‌های این بخش نیستند.

وی نقش تشکل‌ها و اتحادیه‌های تخصصی را در اقتصاد مدرن حیاتی خواند و تاکید کرد: ایجاد تشکل‌های تخصصی در استان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. این تشکل‌ها نه‌ تنها می‌توانند منعکس‌کننده مطالبات به‌حق بخش خصوصی باشند، بلکه با ایجاد هم‌افزایی با بدنه دولتی نقش کلیدی در تصمیم‌سازی‌ها ایفا می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: انتخاب هیئت مدیره مطالبه‌گر در اتحادیه‌ها و تشکل‌ها نقش موثری در تامین و تثبیت بازار‌های صادراتی و اجرای موفق طرح کشاورزی قراردادی دارد.

شفیعی با تاکید بر اینکه بسیاری از چالش‌های فعلی از طریق تقویت انجمن‌های تخصصی همچون انجمن گلخانه‌داران قابل‌رفع است اظهار کرد:خروج از مشکلات فعلی و توسعه پایدار بخش کشاورزی، در گرو همکاری منسجم میان بخش خصوصی قدرتمند و مجموعه دولتی است تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیت‌های کشاورزی آذربایجان‌شرقی باشیم.