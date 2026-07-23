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۳۵ موکب زنجانی با استقرار در عراق، مرزها و مسیرهای داخلی استان، خدمترسانی به زائران اربعین را آغاز میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان زنجان؛ مسئول کمیته اسکان و تغذیه اربعین حسینی استان زنجان گفت: ۳۵ موکب استان از دهم ماه صفر فعالیت خود را آغاز میکنند که ۳۰ موکب در عراق، دو موکب در داخل استان و دو موکب نیز در مرزهای خسروی و مهران در حال برنامهریزی برای استقرار هستند.
محمد اسماعیلی افزود : ۳۵ موکب استان زنجان بهصورت رسمی مجوز فعالیت دارند که از این تعداد، ۱۳ موکب در نجف اشرف، هشت موکب در کربلای معلی و ۹ موکب در مسیر پیادهروی نجف به کربلا مستقر خواهند شد.
وی افزود: دو موکب در داخل استان فعالیت خواهند کرد که یکی در مسیر زنجان - بیجار و دیگری در مسیر قیدار - همدان به زائران خدمات ارائه میدهد.
مسئول کمیته اسکان و تغذیه اربعین حسینی استان زنجان ادامه داد: همچنین استقرار دو موکب دیگر در مرزهای خسروی و مهران در دست پیگیری است و در صورت نهایی شدن، این مواکب نیز به زائران خدماترسانی خواهند کرد.
اسماعیلی با بیان اینکه فعالیت مواکب از دهم ماه صفر آغاز میشود،ادامه داد: برخی از مواکب ممکن است از یازدهم یا دوازدهم صفر مستقر شوند، اما به طور کلی از دهم صفر خدمات اسکان، تغذیه و پذیرایی از زائران حضرت اباعبداللهالحسین (ع) در نجف، کربلا و مسیر پیادهروی اربعین آغاز خواهد شد.