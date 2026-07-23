پخش زنده
امروز: -
سرپرست مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای جنوب استان کرمان از وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک در محورهای جنوب استان از یکم تا سوم مرداد خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان ،علی سعیدی گفت: با توجه به هشدار هواشناسی، وزش باد شدید و گردوخاک تا شنبه در جنوب کرمان ادامه دارد و احتمال کاهش دید افقی و اختلال در تردد جادهای وجود دارد.
وی افزود: شهرستانهای نیمه جنوبی استان بیش از سایر مناطق در معرض این مخاطرات قرار دارند و رانندگان هنگام تردد در محورهای این منطقه باید جوانب احتیاط را رعایت کنند.
سرپرست مرکز مدیریت راههای جنوب کرمان از رانندگان خواست پیش از سفر با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها تماس گرفته و از وضعیت جوی و راهها مطلع شوند.
سعیدی همچنین بر بررسی سلامت چراغهای خودرو، رعایت سرعت مطمئنه در زمان کاهش دید و خودداری از توقف در حاشیه و شانه راه هنگام وقوع گردوخاک و تندباد تأکید کرد.