به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، استاد شیرمحمد اسپندار، چهره ماندگار موسیقی نواحی ایران و استاد بی‌بدیل ساز دونلی، شامگاه چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۲۳، بر اثر بیماری و کهولت سن در شهرستان بمپورِ جنوب سیستان و بلوچستان دارفانی را وداع گفت.

استاد اسپندار که عمر خود را وقف حفظ و معرفی موسیقی اصیل بلوچ کرده بود، با نوای ماندگار دونلی، فرهنگ و هنر بلوچستان را در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی به گوش جهانیان رساند و نام خود را به عنوان یکی از برجسته‌ترین هنرمندان موسیقی نواحی ایران در تاریخ این سرزمین ثبت کرد.

الله‌بخش اسپندار، فرزند این استاد فقید، گفت: آیین تشییع و خاکسپاری پیکر استاد شیرمحمد اسپندار، امروز پنج‌شنبه اول مردادماه ۱۴۰۵، پس از اقامه نماز عصر، از استادیوم ورزشی شهرستان بمپور برگزار و سپس پیکر این هنرمند نام‌آور برای آرام گرفتن در منزلگاه ابدی بدرقه خواهد شد.